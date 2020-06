La NASA assegna 187 milioni a Northrop Grumman per progettare la stazione spaziale lunare

Così come la Cina, anche l'America ha intenzione di costruire una stazione spaziale, ma non intorno alla Terra, bensì intorno alla Luna. Recentemente, infatti, la NASA ha assegnato a Northrop Grumman 187 milioni di dollari per progettare il modulo habitat per il gateway lunare dell'agenzia spaziale americana.

La Northrop Grumman Corporation è una multinazionale statunitense nel campo aerospaziale e della difesa. La compagnia è la terza fra i più grandi fornitori al mondo di prodotti militari. La multinazionale baserà la cabina dell'equipaggio (chiamata HALO) sul suo veicolo spaziale Cygnus, che dal 2014 ha effettuato missioni di carico robotizzate su contratto per la Stazione Spaziale Internazionale per la NASA.

"L'aggiudicazione di questo contratto rappresenta un'altra pietra miliare nel nostro piano di costruzione di operazioni lunari solide e sostenibili", afferma l'amministratore della NASA Jim Bridenstine in una nota. "Il Gateway è un componente chiave dell'architettura Artemis a lungo termine della NASA e la capacità HALO promuove i nostri piani di esplorazione umana sulla Luna in preparazione delle future missioni umane su Marte."

La NASA considera la stazione spaziale cruciale per i suoi piani lunari a lungo termine. L'avamposto, infatti, servirà come punto di partenza per le missioni - sia con equipaggio che senza equipaggio - sulla superficie lunare. Il gateway, e il programma Artemis, sfrutteranno una considerevole collaborazione tra i partner della comunità internazionale e il settore privato.