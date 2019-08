La NASA attiva il Deep Space Atomic Clock, il GPS dello spazio profondo

Un orologio atomico, che potrebbe spianare la strada ai viaggi autonomi nello spazio profondo è stato attivato con successo la scorsa settimana ed è adesso pronto per iniziare la sua prova di un anno, ha dichiarato il team della missione venerdì 23 agosto 2019.

Lanciato a giugno, il Deep Space Atomic Clock (o DSAC) è fondamentale per consentire ai veicoli spaziali di navigare in sicurezza nello spazio profondo. L'alternativa sarebbe infatti quella di fare affidamento sul comando diretto dalla Terra.

Sviluppato presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, l'orologio è il primo strumento abbastanza stabile da mappare la traiettoria di un veicolo spaziale nello spazio profondo e sufficientemente piccolo da volare a bordo dello stesso veicolo.

Un orologio stabile può operare più lontano dalla Terra, e deve funzionare bene per periodi più lunghi rispetto ai satelliti più vicini. Gli orologi atomici, come quelli utilizzati nei satelliti GPS, vengono utilizzati per misurare la distanza tra gli oggetti, tempificando quanto tempo impiega un segnale per spostarsi dal punto A al punto B.

Per l'esplorazione dello spazio, gli orologi atomici devono essere estremamente precisi: un errore di un solo secondo fa la differenza tra l'atterrare su un pianeta o mancarlo di centinaia di migliaia di chilometri.

Il Deep Space Atomic Clock è fino a 50 volte più stabile dei dispositivi posti sui satelliti GPS (perde un secondo ogni 10 milioni di anni). Attualmente si usano questi orologi sulla Terra e, in base alla posizione della sonda, possono passare minuti o ore per la ricezione di un segnale.

Un orologio a bordo di un veicolo spaziale consentirebbe al veicolo spaziale di calcolare la propria traiettoria, invece di attendere i segnali dalla Terra. Grazie a questa tecnologia, sarà quindi possibile aumentare la distanza delle missioni oltre che trasportare, in sicurezza, gli umani su altri pianeti.

Nei prossimi mesi il team misurerà la capacità dell'orologio di tenere il tempo, fino al nanosecondo.