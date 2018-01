NASA: un bellissimo fly-through della Nebulosa di Orione

Laha pubblicato un meraviglioso filmato, che offre una prospettiva mai vista d'ora, della. Il filmato, visualizzabile come sempre in apertura, mostra come sarebbe volare attraverso la nebulosa ed è stato realizzato utilizzando una combinazione di immagini, alcune delle quali ad infrarossi, scattate dal telescopio

Le immagini da infrarossi ci mostrano ciò che non siamo in grado di vedere ad occhi nudi.

Il fly-through in 3D della nebulosa permetterà agli spettatori di osservare da vicino la zona in cui si sviluppano nuove stille, da nuvole di gas incandescente riscaldato dalle radiazioni intense, e dai gas che circondano i dischi protoplanetari.

Il filmato è strato creato da un team che lavora presso lo Space Telescope Science Institute di Baltimora, con il Caltech ed Infrared Processing affidato all'Analysis Center (IPAC) di Pasadena, California, che si è avvalso di alcune tecniche utilizzate ad Hollywood per la creazione del video.

La nebulosa è oggetto di importanti studi scientifici in quanto permette agli scienziati di osservare un'area a quella da cui si è formato 4,6 miliardi di anni fa il nostro Sole, almeno secondo alcune teorie.

A livello di distanza, la Nebulosa di Orione è distante 1.350 anni luce e si è formata 2 milioni di anni fa.

La NASA sostiene che questo filmato dimostra la potenza delle onde multi-wavelength in astronomia. Tralasciando le spiegazioni prettamente scientifiche, però, non possiamo fare altro che restare a bocca aperta guardando questo straordinario video. Buona visione!