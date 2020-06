La NASA ha bisogno del nostro aiuto per aiutare il rover Curiosity, ecco come

Grazie a un nuovo strumento online chiamato AI4Mars, sarà possibile etichettare le parti del terreno nel paesaggio che circonda Curiosity, e potranno farlo tutti. Si tratta di una forma di "apprendimento automatico" che consente di addestrare l'intelligenza del rover per una pianificazione del percorso sicura.

"In futuro, speriamo che questo algoritmo possa diventare abbastanza accurato da svolgere altre attività utili, come prevedere la probabilità che le ruote di un rover scivolino su superfici diverse", afferma Hiro Ono, ricercatore di intelligenza artificiale presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA in Pasadena.

Un rover impiega dalle quattro alle cinque ore per pianificare qualsiasi cosa.. senza contare il personale umano che scrive e revisiona centinaia di righe di codice. Non solo: i geologi osservano il terreno e i pianificatori assicurano che l'antenna del rover abbia una chiara linea di vista sulla Terra in modo che possa comunicare con il team.

L'addestramento di Curiosity darà anche una spinta al rover Perseverance, che dovrebbe essere lanciato non prima del 20 luglio per un atterraggio su Marte nel 2021. Attualmente, più di 8000 immagini "scattate" da Curiosity sono già disponibili sul sito AI4Mars, consentendo al pubblico di iniziare a etichettare il tutto.

È possibile aiutare la NASA attraverso questo sito web.