NASA, Blue Origin di Bezos e SpaceX di Musk uniti per andare sulla Luna e su Marte

La NASA ha deciso di fare sul serio: ha assegnato un totale di 17.4 milioni di dollari a quattro compagnie aerospaziali private, per studiare e produrre tecnologie in grado di creare carburante sulla Luna e su Marte per le future missioni spaziali.

Le quattro compagnie sono: Blue Origin di Jeff Bezos, SpaceX di Elon Musk , OxEon Energy, una società specializzata nell'energia pulita, e Skyre, un'azienda focalizzata sulla compressione, acquisizione e riciclaggio di gas.

Queste quattro aziende lavoreranno con la NASA e altri gruppi di scienziati per cercare di capire come creare propellenti dalle risorse disponibili sulla Luna e su Marte. Inoltre, le aziende lavoreranno anche a strumenti per agevolare il rifornimento di carburante nello spazio.

Capire come sfruttare le risorse direttamente su questi mondi è essenziale per esplorare il nostro sistema solare. Ciò consentirebbe alle navi di trasportare meno carburante in orbita, liberando spazio per rifornimenti e passeggeri (costando anche di meno).

Fondamentalmente, le quattro società focalizzeranno i loro sforzi principalmente sull'utilizzo dell'idrogeno e dell'ossigeno, poiché entrambi gli elementi si trovano naturalmente nei depositi ghiacciati sulla Luna e su Marte.

L'obiettivo di Blue Origin è quello di trasformare l'idrogeno e l'ossigeno in liquidi da utilizzare come propellenti. OxEon Energy lavorerà ad una tecnologia per creare una reazione chimica per separare e due elementi dal ghiaccio.

Skyre svilupperà un sistema per produrre propellente dall'acqua gelata (separando idrogeno e ossigeno ma mantenendo comunque il prodotto ghiacciato). Mentre, infine, SpaceX lavorerà su strumenti essenziali per il rifornimento di carburante su diversi veicoli spaziali, Starship inclusa.

Insomma, sicuramente queste quattro compagnie insieme faranno faville.