La NASA a caccia di 'fantasmi' nel cielo con il suo nuovo progetto

Sono tanti i misteri "irrisolti" sul nostro pianeta. Uno tra questi è il fenomeno chiamato "sprite". No, non la famosa bevanda, ma un avvenimento noto come "spettro rosso" che si manifesta negli strati alti dell'atmosfera e che dura pochissimi millisecondi (con conseguente difficolta ad individuarli).

Così la NASA ha recentemente annunciato la sua intenzione di scoprirne di più su questo evento, raccogliendo foto di civili per studiare questi strani lampi di luce in un progetto che hanno ironicamente chiamato "Spritacular".

"Le persone catturano meravigliose immagini di sprite, ma vengono condivise sporadicamente su Internet", afferma il dottor Burcu Kosar, fisico spaziale della NASA e ricercatore principale del nuovo progetto. "Spritacular colmerà questa lacuna creando il primo database crowdsourcing di sprite e altri TLE che è accessibile e prontamente disponibile per la ricerca scientifica."

Il fenomeno venne scoperto per puro caso dagli scienziati nel 1989, quando i ricercatori dell'Università del Minnesota li osservarono mentre testavano apparecchiature cinematografiche in condizioni di scarsa illuminazione. Gli scienziati soprannominarono questi splendidi fantasmi "sprite" in onore degli esseri mitici del folklore europeo.

"L'obiettivo più ampio di Spritacular è promuovere uno scambio reciproco tra gli osservatori e la comunità scientifica", osserva l'aggiornamento della NASA, "e ispirare i cittadini di tutto il mondo a partecipare alle indagini su questi eventi sfuggenti."