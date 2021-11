La NASA cambia orbita all'ISS per via di detriti, test cinesi e russi: tutto spiegato

Non è esattamente questione di tutti i giorni sentire che la NASA ha dovuto cambiare orbita all'ISS. Certo, la Stazione Spaziale Internazionale è già stata al centro dell'accensione inaspettata di alcuni propulsori legata a un modulo russo, ma ora è accaduto ben altro.

Il cambio di orbita dell'ISS: test cinese?

In particolare, come vi abbiamo già fatto sapere nell'approfondimento legato alla manovra di emergenza dell'ISS, l'11 novembre 2021 l'Agenzia Spaziale statunitense ha dovuto modificare l'orbita della Stazione Spaziale Internazionale per evitare una possibile collisione con alcuni detriti spaziali. Il cambiamento è dunque avvenuto in modo urgente, in quanto capite bene che uno "scontro" di questo tipo potrebbe potenzialmente causare danni importanti alla Stazione Spaziale Internazionale.

A quanto pare, i detriti che hanno costretto al cambio di rotta dell'ISS sono relativi alla distruzione del satellite meteorologico Fengyun-1C, effettuata dal Governo cinese nell'ambito del test di un missile anti-satellite. Sembra che in questo modo siano stati creati oltre 3.500 "frammenti". Al netto della causa di tutto ciò, per fortuna la NASA è riuscita a mettere in atto le giuste operazioni e dunque ora l'ISS sembra essere fuori pericolo.

Nuovo test russo?

C'è però un'altra questione: stando anche a quanto riportato da The Verge e ArsTechnica, nonché come vi abbiamo spiegato nell'apposito approfondimento sul test russo, nel frattempo sarebbe stato condotto un altro test, questa volta russo. In parole povere, il 15 novembre 2021 la Russia avrebbe distrutto uno dei suoi satellite con un missile, creando anche in questo caso migliaia di "frammenti" (circa 1.500 secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America).

Secondo alcune indiscrezioni, gli astronauti avrebbero dovuto "ripararsi" per via del passaggio di detriti spaziali vicino all'ISS. Ned Price, portavoce del Dipartimento di Stato degli USA, ha definito il tutto come un "comportamento pericoloso e irresponsabile della Russia". In ogni caso, attualmente non ci sono molte informazioni "ufficiali" in merito alla questione, anche se sempre più fonti mirano alla distruzione di un vecchio satellite russo.

Le precedenti modifiche dell'orbita della Stazione Spaziale Internazionale

Per il resto, dovete sapere che, nel corso dei 23 anni di attività della Stazione Spaziale Internazionale, i cambi di orbita per evitare detriti sono avvenuti "solamente" 30 volte. Tre di queste sono relative all'anno 2020: in genere, una volta cambiata orbita, non c'è più alcuna "vera minaccia" per quel che concerne i detriti spaziali coinvolti.