La NASA ha cambiato così forte un asteroide che ha spostato la sua orbita

Il mese settembre 2022 segna un capitolo rivoluzionario nella saga dell'esplorazione spaziale, dove l'audacia umana sfida le leggi celesti per la prima volta, con la missione DART della NASA che incarna il nostro ingresso nell'era della protezione planetaria attiva.

Lanciato verso Dimorphos, un satellite naturale dell'asteroide Didymos (sì, praticamente una sorta di "luna" di un asteroide), questo araldo della tecnologia ha compiuto più di un semplice viaggio: ha spostato, letteralmente, un corpo celeste, inaugurando un'epoca dove l'umanità non è più un semplice spettatore dell'universo ma un attore capace di modellarne la trama.

Con un impatto che ha sorpreso gli stessi architetti dell'esperimento, la missione non solo ha abbreviato l'orbita di Dimorphos più del previsto ma l'ha anche profondamente trasformata. Questo corpo siderale, prima definito dalla sua orbita attorno a Didymos, si è rivelato un conglomerato di materiale cosmico, tanto che l'energia dell'impatto ha riscritto la sua identità senza lasciare dietro di sé un cratere.

L'asteroide quindi, simile a una palla di materiale spaziale non troppo diversa dalle consistenze scoperte in altri corpi celesti come Ryugu e Bennu, non è una "roccia spaziale" ma più un agglomerato di polvere e macerie. La prossima tappa di questa avventura interstellare sarà la missione Hera dell'Agenzia Spaziale Europea, destinata a esplorare gli effetti di questa missione della NASA.