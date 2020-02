La NASA è in cerca di nuovi design per i futuri veicoli spaziali da inviare sulla Luna

La NASA intende ritornare sulla Luna. Questa volta, però, intende rimanerci per creare una base stabile sul nostro bel satellite. Recentemente, infatti, l'agenzia spaziale americana ha fatto sapere che sta cercando dei rover in grado di trasportare strumenti e condurre ricerche in luoghi in cui gli umani non sono in grado di arrivare.

I concetti saranno accettati nell'ambito del programma di esplorazione Artemis. La NASA è inoltre alla ricerca di un veicolo che trasporterà gli esseri umani al Polo Sud della Luna (un luogo in cui, molto probabilmente, dovrebbe trovarsi del ghiaccio d'acqua). Questo lander dovrà avere un design chiuso e non pressurizzato.

La richiesta non è limitata alle sole società spaziali; La NASA afferma che i "leader del settore" nelle aree dei veicoli elettrici, ATV e simili possono inviare le loro idee. "Vogliamo che i nostri rover sulla Luna attingano e stimolino le innovazioni nello stoccaggio e nella gestione dell'energia dei veicoli elettrici, nella guida autonoma e nell'estrema resistenza ambientale", ha dichiarato Marshall Smith, direttore del programma di esplorazione lunare umana.

Il programma Artemis non si concentra solo sullo studio della Luna. L'intenzione dell'agenzia spaziale americana è quella di utilizzare il corpo lunare come banco di prova per una varietà di tecnologie e sistemi che verranno utilizzati come parte di una futura missione con equipaggio su Marte, che dovrebbe verificarsi nel 2030.