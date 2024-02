La NASA cerca dei volontari per andare su Marte per 1 anno, ma qui sulla Terra

Le agenzie spaziali stanno cercando nuovi astronauti, ma non per andare nello spazio. Ora, per quanto quest'affermazione può sembrare strana, è la verità. Un nuovo progetto della Nasa sta infatti cercando nuovi volontari, così da testare future permanenze umane su Marte.

Il pianeta rosso non è il paradiso idilliaco che sognano in tanti, grazie alle opere della fantascienza. Ha un'atmosfera sottile, presenta un ambiente ostile e povero di risorse, il suolo viene bersagliato costantemente dalle radiazioni solari e il clima è altamente instabile, tanto da costringere le future colonie a rimanere per parecchi giorni isolati, incapaci di comunicare sulla Terra.

Le condizioni inospitali delle prime missioni umane promettono inoltre di rendere infernale anche la semplice convivenza fra esseri umani ed è per questa ragione se la Nasa è desiderosa di effettuare numerosi test biologici, psicologici e sociali in delle simulazioni.

Siete quindi desiderosi di raggiungere lo spazio, ma avete paura delle altezze? Vi piacciono compiere imprese estreme o mettervi a servizio della comunità scientifica, magari guadagnando qualche soldo extra? Allora la "Crew Health and Performance Exploration Analog", nota anche come missione CHAPEA 2, la seconda simulazione di una missione coloniale marziana, è perfetta per voi e dovreste seriamente pensare di contattare la Nasa, per avere maggiori informazioni.

Questa missione avrà la durata di un anno e sarà svolta dai 4 volontari che verranno indicati dell'agenzia spaziale come i migliori candidati per una spedizione marziana. Essa avrà inizio nella primavera dell'anno prossimo e si svolgerà all'interno di un ambiente di simulazione di 158 m quadrati completamente stampato in 3D, in un hangar a Houston.

L'intero habitat prenderà il nome di Mars Dune Alpha e sarà progettato per mantenere in isolamento gli "astronauti" per 12 mesi, in condizioni di vita davvero insolite, che ricalcheranno perfettamente l'atmosfera artificiale di una futura colonia marziana.

I 4 volontari non potranno neppure entrare in contatto con gli scienziati che li stanno monitorando e potranno interagire solamente qualche volta a settimana con i loro parenti, tramite dei video messaggi.

All'interno del Mars Dune Alpha dovranno monitorare la loro strumentazione, coltivare delle piante - tra cui quelle che potenzialmente potranno essere coltivate sul pianeta rosso - pulire i loro ambienti e svolgere alcuni esperimenti. Per questa ragione la Nasa ha fortemente richiesto che i volontari siano in salute e siano laureati in materie STEM.

Gli unici altri limiti sono quelli connessi all'età e alla nazionalità. Dovete infatti avere dai 30 ai 55 anni ed avere passaporto americano. Se poi avete un minimo di 1000 ore di pilotaggio nel vostro curriculum, potreste entrare di diritto nel team.

Se foste tuttavia occupati per il 2025, non preoccupatevi. CHAPEA 2 è la seconda delle tre missioni che la NASA ha pianificato di realizzare. La successiva missione potrebbe iniziare nel 2026, mentre la prima è iniziata il 25 giugno 2023.

I volontari della CHAPEA 1 attualmente sono ancora all'interno di un altro habitat e non vedono la luce del sole da 8 mesi.

Quanto dura tuttavia il viaggio dalla Terra a Marte? Secondo gli ingegneri che stanno lavorando alle prossime missioni della Nasa, trattasi di un viaggio mediamente lungo, che potrebbe trattenere gli astronauti nello spazio per oltre 7 mesi. Un vero problema, considerando i problemi legati all'atterraggio e alle sensazioni che proveranno gli astronauti, quando subiranno sulla loro pelle gli effetti della gravità.

Per questa ragione, i medici della Nasa stanno pensando di dotare i veicoli spaziali di innovative postazioni per la palestra, così da permettere ai coloni di mantenere i loro muscoli in forma, anche lontano dalla gravità terrestre. L'attività fisica aiuta infatti le nostre cellule a non perdere tonicità e a non risentire troppo degli effetti distruttivi della microgravità, una volta giunti in orbita di un altro pianeta.