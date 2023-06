La NASA è certa: non ci sono prove che collegano gli UFO agli alieni

Questo Mercoledì, i membri del comitato consultivo della NASA si sono riuniti pubblicamente per discutere in modo esaustivo i "fenomeni anomali non-identificati" (UAP), il nuovo nome usato per riferirsi agli UFO. Durante l'incontro i membri hanno sottolineato l'assenza di prove convincenti a riguardo.

"Voglio enfatizzare forte e chiaro che non c'è assolutamente alcuna prova convincente di vita extraterrestre associata con gli UAP," ha dichiarato Dan Evans, responsabile per la direzione dello studio sugli UAP.

L'argomento ha suscitato più interesse negli ultimi tempi a causa dei video rilasciati dal dipartimento della difesa USA, che mostravano fenomeni aerei non identificati. Tuttavia, il pentagono aveva in seguito negato di avere prove in favore di UFO che sfidavano le leggi della fisica.

Durante l'incontro, il team di ricercatori ha affermato che l'insufficienza di dati e la stigmatizzazione dell'argomento sono ancora un grande ostacolo per fare luce sugli UAP. Il capo del comitato ha poi rimarcato che il ruolo del team "non era quello di svelare la natura di questi eventi", ma di creare un piano da seguire per le future indagini.

Un lavoro che si è rivelato estremamente complesso, secondo gli esperti; il gruppo ha spiegato la loro frustrazione nel tentativo di studiare dei fenomeni così mal definiti. "Non so quale sia la fenomenologia che stiamo cercando. Diciamo 'anomalo' - ma cosa significa? Accelerazione anomala? Penso che se guardiamo ai dati, cominciamo da una posizione quasi impossibile se non sappiamo cosa cercare," ha affermato Mike Gold, membro del comitato.

Ma monitorare qualcosa di non definito come gli UAP è solo uno dei tanti problemi. Il maggiore, discusso a fondo durante la riunione, rimane la bassa qualità degli avvistamenti - e soprattutto la preponderanza di illusioni ottiche o di giudizi erronei sul contenuto delle prove.