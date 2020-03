La NASA chiede al pubblico di progettare dei sensori per il rover che esplorerà Venere

Venere è un pianeta davvero infernale, dove perfino il Doom Guy avrebbe difficoltà a stare. Il mondo, infatti, ha una temperatura di 450 gradi Celsius, con una a pressione superficiale così grande che potrebbe schiacciare perfino un sottomarino nucleare, secondo la NASA.

L'agenzia spaziale americana, però, non si arrende e sta chiedendo al pubblico di progettare un sensore da montare su un veicolo spaziale. Chiamato Automaton Rover for Extreme Environments (AREE), il veicolo utilizzerà l'energia eolica per esplorare attentamente la superficie di Venere. Il sensore sarà utile per attraversare ostacoli, come rocce e terreni scoscesi.

La NASA non ha ancora formalmente approvato la missione per il lancio, ma l'agenzia spera che la tecnologia verrà utilizzata un giorno sulla superficie di Venere, dove un veicolo spaziale non mette piede dal 1985. L'ultima missione è stata la Vega 2 dell'Unione Sovietica, che durò pochissimo tempo. "La Terra e Venere sono fondamentalmente pianeti simili, anche se Venere ad un certo punto diventò inospitale per la vita come la conosciamo", afferma Jonathan Sauder, ricercatore principale di AREE presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA. "Esplorando il pianeta, possiamo capire cosa ha causato la divergenza con la Terra."

Come già è presumibile, il sensore in questione dovrà resistere a temperature estreme e pressioni schiaccianti. Un problema comune, afferma la NASA, è che l'elettronica all'avanguardia non funziona a poco più di 120 gradi Celsius. Ci sono anche dei premi in ballo: il primo posto riceverà 15.000 dollari, il secondo 10.000 e il terzo 5.000. La presentazione è prevista per il 29 maggio, mentre i vincitori saranno annunciati a luglio.