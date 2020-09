La NASA dà il via al commercio dei campioni lunari con aziende private ed estere!

Stando a quanto affermato di recente dal direttore NASA Jim Bridenstine, l’agenzia statunitense è pronta a comprare campioni di rocce e polvere lunari dalle compagnie private e commerciali, al fine di incentivare le partenrship spaziali e avviare una sorta di commercio lunare.

Dall’ultimo comunicato rilasciato sul blog ufficiale NASA, si apprende come la compagnia sia pronta a pagare tra i 15mila e i 25mila dollari ogni campione di polvere proveniente dal suolo lunare. Per dare inizio alla “compravendita” però, le società dovranno rispettare alcuni piccoli requisiti.

Prima di tutto i campioni dovranno avere un peso tra i 50g e i 500g, e dovranno essere reperibili anche delle immagini e dei video della cattura dei campioni, dichiarandone la provenienza (esempio: Mare Imbrium, Cratere Grimaldi, ecc). Essi poi andranno opportunamente conservati, ufficializzando il passaggio di proprietà alla NASA (che poi si occuperà di farli tornare – prima o poi – sulla Terra). L’agenzia a stelle e strisce ha anche dichiarato come sarà gestito il tariffario: Un 10% del pagamento avverrà alla firma del contratto, un altro 10 % dopo la partenza e l’80% rimanente a fine missione. Di importante rilevanza sarà che ogni campione venga raccolto entro il 2024, termine in cui la NASA spera di far tornare l’uomo e la prima donna sulla Luna.

“In questo momento, stiamo cercando di dimostrare il concetto che le risorse possono essere estratte e possono essere scambiate", ha detto Bridenstine nel suo comunicato, "e non solo scambiate tra aziende o privati, ma anche tra paesi e altri stati”. Sarà possibile dunque vendere il proprio “prodotto” alla NASA, ma se si ha un eccesso di carico, si potrà tranquillamente decidere di venderlo privatamente ad altre società, che siano essene di natura pubblica o privata, istaurando a tutti gli effetti un commercio lunare. Tutte le attività però - ha tenuto a precisare il direttore - saranno svolte nel pieno rispetto delle direttive del Trattato sullo spazio Extra-Atmosferico, mantenendo la Luna un terreno puro e intatto.

L’obiettivo non è solo quello di dare vita ad un vero e proprio commercio, ma anche quello di studiare sempre più a fondo il suolo che un giorno non lontano – si spera – dovrà ospitare una vera e propria colonia umana sulla Luna.