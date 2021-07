La NASA completa i test sul telescopio Hubble e c'è speranza: ecco cosa succederà

Ormai un mese fa, le operazioni spaziali del telescopio spaziale Hubble si sono interrotte a seguito di un brutto guasto che lo hanno fatto entrare in "modalità provvisoria". Da allora molti ingegneri della NASA hanno cercato di trovare una soluzione, ma trovare quest'ultima si è rivelato più arduo del previsto.

Il problema principale è da ricercare nel computer principale dello strumento. Fortunatamente c'è un computer secondario a cui Hubble può passare, ma prima l'agenzia deve capire cosa stia causando il guasto. Gli ingegneri della NASA, infatti, hanno già messo insieme un piano per spostare il software di Hubble sull'hardware di backup, ma ogni operazione deve essere attentamente studiata prima.

"Abbiamo fatto un sacco di risoluzione dei problemi, cercando di rimettere in funzione il computer e cercando di capire il percorso di root. Stiamo anche cercando di capire quali sono le nostre opzioni operative per tornare a fare scienza", ha dichiarato Nzinga Tull, Systems Engineer presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA.

Gli strumenti scientifici di Hubble funzionano alla perfezione. Il problema sono i sistemi di backup a cui il team della NASA prevede di passare, che sembrano richiedere alcune modifiche. Così gli esperti hanno iniziato delle simulazioni - in parallelo con la ricerca dei problemi - per confermare e convalidare tali procedure.

A partire dal 12 luglio è stata completata la revisione per valutare e minimizzare i rischi per un eventuale passaggio ai sistemi di backup e questo passaggio potrebbe essere tentato entro la fine di questa settimana, afferma la NASA. Attualmente il team dietro il telescopio sta lavorando duramente per portare Hubble in funzione... senza avere scadenze.

Il telescopio con gli "occhiali" ha ancora molto da vivere e, se tutto va secondo i piani, potrebbe funzionare fino al 2030. Stiamo a vedere e tenete le dita incrociate. Nel frattempo, godetevi questa spettacolare immagine di Hubble.