La NASA ha finalmente completato l'imponente il razzo che riporterà l'uomo sulla Luna

Alto 65 metri, l'equivalente di un edificio di 20 piani, lo Space Launch System (SLS) è il razzo più alto mai costruito ed è finalmente pronto. Il propulsore, così come annuncia il capo dell'agenzia spaziale Jim Bridenstine, riporterà l'uomo sulla Luna.

Oltre ad aver battuto ogni record di altezza, lo Space Launch System è pronto a battere anche ogni record di potenza: è progettato infatti per raggiungere una velocità di Mach 23 prima di separarsi dalla capsula Orion.

Lo sviluppo del sistema, però, è stato abbastanza frastagliato e ritardato. Il primo volo del razzo era previsto per novembre 2018 e il suo prezzo è passato da 6.2 a 8 miliardi di dollari, il 29% in più. Lo SLS (qui la foto ravvicinata dei suoi imponenti motori) si trova adesso al Michoud Assembly Facility, un complesso di fabbricazione da 832 acri appartenente alla NASA a New Orleans.

"Stiamo compiendo progressi significativi verso il raggiungimento della missione Artemis 3, dove manderemo una donna e un uomo nel polo sud della Luna nel 2024", dichiara Bridenstine. La missione Artemis 1, invece, decollerà entro giugno 2020. L'agenzia spaziale americana prevede di atterrare sul polo sud della Luna per sfruttare il ghiaccio d'acqua presente, sia per scopi di supporto vitale sia da utilizzare come propellente per razzi.

A crescere non è stato solo il costo del razzo: la NASA avrà speso circa 34 miliardi di dollari per i programmi SLS, Orion ed Exploration Ground Systems entro la fine del 2019. La cifra, inoltre, è destinata ad aumentare a oltre 50 miliardi di dollari entro il 2024. Il futuro della missione si basa sul continuo sostegno politico, sia da parte della Casa Bianca che del Congresso, responsabile delle dotazioni di bilancio.