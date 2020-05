La NASA conclude gli accordi per il ritorno sulla Luna con tre compagnie

La NASA ha annunciato di aver concluso dei contratti a tre squadre commerciali, ognuna delle quali svilupperà un sistema di atterraggio umano come parte del programma Artemis dell'agenzia spaziale.

I gruppi in questione sono SpaceX, Dynetics e un team guidato da Blue Origin, che divideranno un totale di 967 milioni di dollari, per 10 mesi di lavoro di sviluppo. Le opzioni sono, in questa fase iniziale, abbastanza varie, poiché i team commerciali stanno adottando approcci molto diversi nei confronti dei loro lander.

SpaceX, ad esempio, continuerà a sviluppare il suo sistema di trasporto nello spazio profondo, chiamato Starship, che la compagnia di Elon Musk prevede di rendere economicamente fattibile per la colonizzazione di Marte e altre attività di esplorazione. L''astronave di 50 metri sarà lanciata dalla Terra in cima a un razzo gigante chiamato Super Heavy. Entrambi questi elementi saranno riutilizzabili. L'astronave, inoltre, sarà in grado di trasportare fino a 100 persone alla volta.

Il modulo dell'equipaggio di Dynetics, invece, è progettato per ospitare due astronauti in viaggio da e verso l'orbita lunare, compresi i soggiorni sulla superficie lunare di circa una settimana, affermano i rappresentanti della compagnia.

Il terzo team sarà guidato da Blue Origin di Jeff Bezos, con la partecipazione di Lockheed Martin, Northrop Grumman e Draper. Questo gruppo svilupperà un'architettura in tre fasi, che presenta elementi di discesa, salita e trasferimento. La fase di discesa si baserà sul lander Blue Moon, la fase di risalita sfrutterà l'esperienza di Lockheed nello sviluppo della capsula dell'equipaggio di Orion, mentre Northrop Grumman si occuperà del trasferimento.

Insomma, i piani per il ritorno sulla Luna sembrano prendere, pian piano, sempre più forma.