La NASA condivide l'immagine di una 'galassia nascosta', lontana 11 milioni di anni luce

L’ultima immagine condivisa sui principali canali della NASA è davvero qualcosa di straordinario: si tratta di una galassia a spirale nascosta, una delle prime cinque fotografie rilasciate dalla nota missione Euclid, dell’Agenzia Spaziale Europea.

La galassia dista circa 11 milioni di anni luce dal nostro pianeta e si nasconde dietro una nuvola di polvere, nella Via Lattea. La forma a spirale è dettata da un disco rotante con braccia a spirale, le quali si curvano da una regione centrale densa; anche la nostra galassia, la Via Lattea, è a spirale. Dall’immagine si può notare come la struttura della galassia, dai colori bianchi/rosati, convergono al centro del quadrato astronomico.

L’immagine ha suscitato molto stupore e ammirazione tra gli amanti del cosmo, i quali non hanno resistito dal commentare il post Instagram a tema, pubblicato dalla NASA. Molti sono i commenti ironici, ma tantissimi appassionati ci tengono ad elogiare le prodezze compiute dal vero protagonista di questa conquista: il telescopio Euclid.

La missione Euclid ha lo scopo di studiare la natura dell’energia oscura e della materia oscura, cioè i due elementi che costituiscono la maggior parte dell’universo. Secondo gli esperti, Euclid sarà in grado di osservare circa un miliardo di galassie, in solo sei anni.