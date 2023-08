La NASA lo conferma: il 2024 sarà ancora più caldo e devastante

Nonostante gli italiani non credano nel surriscaldamento globale, la NASA ha da poco confermato che luglio 2023 è stato il mese più caldo dal 1880. Potrebbe andar peggio? Purtroppo si, ci aspetta un 2024 letteralmente di fuoco.

È innegabile (o almeno dovrebbe esserlo) che stiamo vivendo un periodo storico senza precedenti. Dal 3 luglio al 7 agosto abbiamo ad esempio vissuto ben 36 giorni consecutivi di temperature superiori al record precedente.

"Il 2023 fino ad oggi è stato il terzo più caldo mai registrato. È praticamente certo, con oltre il 99% di possibilità, che il 2023 si classificherà tra i cinque anni più caldi mai registrati con una probabilità di quasi il 50% che il 2023 sarà il più caldo mai registrato", ha dichiarato Sarah Kapnick, capo scienziato della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Anche la NASA si è però sbilanciata sull’argomento.

"I dati della NASA confermano ciò che miliardi di persone in tutto il mondo hanno letteralmente sentito: le temperature di luglio 2023 lo hanno reso il mese più caldo mai registrato. In ogni angolo del paese, gli americani stanno sperimentando in questo momento in prima persona gli effetti della crisi climatica", afferma l'amministratore della NASA Bill Nelson. Purtroppo per noi però, le previsioni non si fermano qui.

Gavin Schmidt, direttore del Goddard Institute for Space Studies della NASA, rincara la dose lanciando un’affermazione decisamente preoccupante: "Prevediamo che non solo il 2023 sarà eccezionalmente caldo e forse un anno caldo da record, ma prevediamo che il 2024 sarà ancora più caldo".

Oramai è già troppo tardi per molti animali ed interi ecosistemi come dimostrano incendi, inondazioni e tempeste che devastano quotidianamente il mondo intero. Come se non bastasse anche l’ONU parla già di ebollizione globale. Ciononostante, fermare le emissioni di combustibili fossili rimane ancora la massima priorità.