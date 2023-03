NASA conferma: possiamo deviare un asteroide, ma solo con anni di preparazione

È possibile deviare un asteroide dalla sua orbita? A cinque mesi dall'impatto del veicolo spaziale DART contro l'asteroide Dimorphos, la NASA ha ottenuto una serie di risultati concreti che rispondono a questa domanda. A quanto pare la missione è stata un successo ben oltre le aspettative.

Come ricorderete, nel Settembre dell'anno scorso la navicella della NASA è riuscita a collidere con il piccolo corpo celeste Dimorphos (largo 160m), in orbita intorno ad un asteroide più grande, chiamato Didymos. La forza dell'impatto ha alterato l'orbita di Dimorphos di circa 33 minuti, deviandone la traiettoria con successo.

Con sorpresa degli ingegneri, quattro nuovi studi hanno ora fornito altri entusiasmanti dettagli su risultati della missione. Il primo di questi è riuscito a dimostrare, ricreando la timeline e il luogo della collisione, che la "tecnologia di impatto cinetica è una tecnica valida per la potenziale difesa della Terra, se necessario."

Questo studio fa notare anche che intercettare un asteroide delle dimensioni di Dimorphos è possibile senza una missione di ricognizione, a patto che gli scienziati abbiano a disposizione diversi anni (o preferibilmente diversi decenni) per prepararsi al suo avvicinamento.

Il secondo studio ha utilizzato due metodi diversi per confermare il rallentamento dell'orbita di Dimorphos, mentre il terzo ha calcolato la quantità di moto trasferita dal veicolo spaziale all'asteroide. L'impatto ne ha rallentato l'orbita di circa 2,7mm al secondo, anche grazie all'enorme nuvola di fumo espulsa in seguito (come si evince dall'incredibile video dello schianto di DART contro l'asteroide).

Infine, l'ultimo studio specifica come la traccia dei detriti si estenda per migliaia di km, trasformando Dimorphos in un cosiddetto "asteroide attivo", di cui sappiamo ancora poco; in sostanza, una roccia spaziale in orbita ad un asteroide che però si presenta come una cometa.

In una dichiarazione, l'amministratore per le Missioni Scientifiche della NASA, Nicola Fox ha affermato: "Queste scoperte si aggiungono alla nostra comprensione degli asteroidi e rappresentano una base per come l'umanità possa difendere la Terra da corpi celesti potenzialmente pericolosi, deviandone la rotta."