NASA conferma: la Stazione Spaziale ci saluterà nel 2031, come ritornerà sulla Terra?

La conferma del proseguo delle operazioni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale fino al 2030 giuntaci a inizio gennaio 2022 è stata una buona notizia, ma nel 2031 dovremo riaccoglierla a Terra in un suo ultimo viaggio. Come si concluderà la sua storia tra nove anni?

A informarci nel dettaglio dei piani è stata la NASA stessa con un report, dove viene spiegato che l’endgame per la Stazione Spaziale e i suoi 30 anni di vita sarà non altro che il ritorno dei suoi resti in un punto remoto dell’Oceano Pacifico chiamato “Point Nemo”, già famoso per essere un cimitero di attrezzature spaziali. Dov’è collocato? Tra Nuova Zelanda e Cile, a quasi 2.700 chilometri da qualsiasi traccia di terra.

Il rapporto chiarisce già come il piano della NASA preveda l’utilizzo di tre veicoli spaziali di rifornimento Progress di costruzione russa per un’operazione di deorbita della durata di diversi mesi. L’equipaggio dovrebbe abbandonare la Stazione dopo alcune settimane di lavoro in tale contesto, affinché il tutto si concluda a distanza verso la fine del 2030.

Phil McAlister della NASA ha affermato: “Il settore privato è tecnicamente e finanziariamente in grado di sviluppare e gestire destinazioni commerciali a bassa orbita terrestre, con l'assistenza della NASA. Non vediamo l'ora di condividere le nostre lezioni apprese e l'esperienza operativa con il settore privato per aiutarlo a sviluppare destinazioni nello spazio sicure, affidabili ed economiche”. In altre parole, il futuro dopo la ISS sarà caratterizzato da risparmio e operazioni commerciali terze, con l’obiettivo di ottenere circa 1,75 miliardi di Dollari all’anno da riutilizzare in viaggi oltre l’orbita terrestre, dalla luna a Marte.

Nel frattempo, gli astronauti nella Stazione Spaziale Internazionale potranno godersi la vista panoramica della Terra per altri anni ancora.