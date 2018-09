NASA: contest pubblico sulla CO2, aiuterà gli astronauti a sopravvivere su Marte

Per l'equipaggio che verrà inviato su Marte risulterebbe molto comodo poter produrre tutti i materiali e le sostanze nutritive di cui ha bisogno direttamente sul Pianeta Rosso. Un traguardo difficile da raggiungere, dato che le risorse necessarie alla sopravvivenza non si trovano facilmente nel suolo marziano.

Per risolvere questo problema, la National Aeronautics and Space Administration chiede aiuto a chiunque sia in grado di fornire una soluzione: attraverso il contest pubblico CO2 Conversion Challenge, NASA chiede agli ingegneri ed ai chimici di tutto il mondo che soluzione adotterebbero per trasformare il diossido di carbonio (la CO2), elemento disponibile in grandissima quantità nell'atmosfera marziana, in composti che potrebbero tornare utili alla sopravvivenza umana sul pianeta.

Al momento, il protagonista del contest, e quindi l'elemento sul quale si dovranno concentrare gli sforzi dei partecipanti, è il glucosio. Ci saranno tra fasi: nella prima sarà sufficiente presentare un concept dettagliato del proprio progetto, con un massimo di 5 team vincitori che potranno ritirare un premio di 50.000 dollari; queste 5 squadre avranno accesso alla seconda fase, durante la quale sarà necessario dare una dimostrazione pratica di come il concept funzioni e sia replicabile su Marte. Il membro più promettente della squadra vincitrice porterà a casa un premio di 750.00 dollari.

Le registrazioni al contest sono già aperte e dureranno fino al 24 gennaio, mentre il termine ultimo per presentare il progetto è il 28 febbraio. La giuria prenderà in esame i progetti dall'8 marzo al 10 aprile