La NASA continua a crescere: Previsti 2 miliardi di dollari di ampliamenti

La NASA continua ad ampliare i propri progetti e le proprie ambizioni. Un vasto polo di innovazione, da ben 2 miliardi di dollari, è in fase di progettazione presso l'Ames Research Center, a Mountain View nella Silicon Valley. Un importante complesso già destinato a diventare luogo di nascita di tecnologie all'avanguardia.

Gli stessi funzionari del colosso spaziale hanno riferito che le società di sviluppo UC Berkeley ed SKS Partners hanno collaborato intensamente per creare quello che è stato chiamato "Berkeley Space Center" presso il NASA Research Park, vicino San Jose.

Il Governatore della California, Gavin Newsom, ha affermato entusiasta in una nota: "L'innovazione e la spinta della California non si limitano alla Terra". D'altronde, i sostenitori dell’ambiziosa impresa sperano che il centro spaziale possa sviluppare nuove tecnologie per una vasta gamma di settori.

Anche UC Berkeley e SKS Partners hanno sottolineato come l'importante joint venture sia dedicata alla scoperta, all'elaborazione ed alla diffusione di scoperte tecnologiche in una serie diversificata di campi scientifici tra cui l'astronautica, l'informatica quantistica, gli studi climatici e le scienze sociali.

"Questo progetto rappresenta un'opportunità fantastica e senza precedenti per i nostri studenti, docenti e lo stesso pubblico con cui abbiamo il piacere di interfacciarci", ha aggiunto Carol Christ dell'UC Berkeley.

Durante lo sviluppo hanno pensato proprio a tutto. Sono infatti previsti varie tipologie di laboratori, tali da permettere una grande varietà di esperimenti, oltre a sale conferenze, strutture accademiche ed anche servizi di vendita al dettaglio.

Eugene Tu, direttore del centro Ames Research Center della NASA al Moffett Field di Mountain View, ha affermato: "Per la NASA, questa partnership ha il potenziale per far avanzare la ricerca di livello mondiale nel campo dell'aviazione e dello spazio, contribuendo così a migliorare anche la vita sulla Terra".

