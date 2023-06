La NASA sta creando il suo ChatGPT per gli astronauti: lancio sul Lunar Gateway?

Anche l’Agenzia Spaziale Americana salta sul carrozzone dell’intelligenza artificiale generativa. Secondo un rumor pubblicato dal The Guardian, la NASA starebbe sviluppando un chatbot simile a ChatGPT che avrà il compito di assistere gli astronauti con le manovre ed esperimenti.

Nel corso di un contro sulla comunicazione spaziale di nuova generazione, la dottoressa Larissa Suzuki ha affermato che “l’idea della NASA è arrivare ad un punto in cui abbiamo interazioni conversazionali con i veicoli spaziali, che saranno in grado di rispondere alle nostre richieste ed assisterci con le scoperte. Non è più come la fantascienza”.

Alla base di questo sistema c’è l’utilizzo di un’interfaccia che permetterà agli astronauti di chiedere, con un linguaggio naturale, consigli sugli esperimenti o di condurre manovre senza doversi studiare manuali complessi. In questo modo, di fatto, l’esplorazione spaziale e gli esperimenti potrebbero diventare maggiormente accessibili e veloci.

La stessa dottoressa Suzuki ha affermato che, ad esempio, tale IA potrebbe risolvere automaticamente problemi ed inefficienze nella trasmissione dei dati. “Non possiamo inviare un ingegnere nello spazio ogni volta che un veicolo spaziale va offline o il suo software si rompe in qualche modo” ha affermato, per evidenziare i miglioramenti che potrebbe apportare.

L’obiettivo della NASA sarebbe di schierare il sistema d’IA nel suo Lunar Gateway, la stazione spaziale che dovrebbe orbitare attorno alla Luna e che fornirà supporto alla missione Artemis della NASA.

Nella pagina sul sito NASA si fa riferimento proprio all’utilizzo di tecnologie d’intelligenza artificiale e deep learning per gestire vari sistemi per il Lunar Gateway.