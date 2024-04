La NASA diche che i motori ad acqua esistono, ma c'è un problema

Il sogno di un combustibile infinito e neutrale per l'ambiente prende forma nei laboratori della NASA, che apre le porte a una rivoluzione: i motori alimentati ad acqua. Sebbene l'idea possa sembrare estratta da una fantasia futuristica, le basi scientifiche gettate negli ultimi decenni ci rivelano una prospettiva affascinante.

Con il petrolio sempre più difficile da reperire in modi che rispettino il nostro pianeta, l'attenzione si è rivolta verso quella risorsa che ricopre il 71% della superficie terrestre: l'acqua. La sfida principale risiede nel superare la tradizionale concezione di combustione, incompatibile con le proprietà dell'acqua, per abbracciare un sistema di propulsione radicalmente nuovo.

Attraverso gli studi sulla propulsione per elettrolisi, condotti con fervore dal team della NASA fin dal 1997, emerge un quadro promettente. Questo metodo prevede l'uso di corrente elettrica per scomporre l'acqua nei suoi elementi fondamentali, idrogeno e ossigeno, che vengono poi utilizzati come propellenti. Nonostante l'acqua sia l'antitesi della combustibilità, racchiude in sé i componenti ideali per generare energia.

L'idrogeno, in particolare, si profila come un combustibile estremamente potente, capace di alimentare una propulsione efficiente e priva delle nocive emissioni dei fossili. Il 2021 ha segnato un punto di svolta con i test su satelliti CubeSat dotati di sistemi di propulsione per elettrolisi, alimentati da pannelli solari e capaci di movimenti precisi nel vuoto dello spazio. Questa innovazione promette un trasporto sicuro e un'efficacia senza precedenti, aprire nuove frontiere della ricerca, accessibili anche a studenti e non professionisti, grazie alla sicurezza e semplicità d'uso dell'acqua.

Tuttavia, la trasposizione di questa tecnologia sulla Terra incontra ostacoli non indifferenti. La necessità di una forza propulsiva costante, unita alla volatilità dell'idrogeno in condizioni terrestri, rende il sistema meno praticabile per i veicoli convenzionali. Nonostante ciò, il successo dei CubeSat rafforza la fiducia nell'idrogeno come fonte di energia pulita, orientando le ricerche verso soluzioni sicure e sostenibili, come le celle a combustibile di idrogeno, già al centro dell'attenzione di grandi produttori automobilistici.

