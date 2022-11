La NASA ha fatto distruggere la Terra da un asteroide... in una simulazione

Nonostante la NASA sia riuscita con successo a deviare un asteroide, in una recente simulazione non è riuscita a salvare la Terra da questo destino... all'interno di una simulazione (per fortuna!). In che senso? Ogni anno gli scienziati si riuniscono per simulare proprio un inconveniente simile: evento chiamato Planetary Defense Tabletop Exercise.

"L'abbiamo progettato per capire il divario delle nostre capacità", ha dichiarato alla rivista Scientific American Emma Rainey, una scienziata senior presso l'APL di Hopkins che ha fatto parte della creazione della simulazione. "I partecipanti non hanno potuto fare nulla per prevenire l'impatto."



Una sconfitta del genere è stata riportata anche lo scorso anno.

Insomma, anche questa volta la Terra è stata impattata da un asteroide virtuale. La simulazione è iniziata con la scoperta di un asteroide diretto verso il nostro pianeta e ai partecipanti sono state fornite informazioni sulla direzione della pietra cosmica, le sue dimensioni e la probabilità di un impatto.

Così come nel film "Don't Look Up", i partecipanti alla simulazione hanno scoperto che la disinformazione ha peggiorato lo scenario. Le folle di "negazionisti di asteroidi" e "fake news" sono stati un aspetto particolarmente difficile da gestire durante le prove simulate. Un aspetto sicuramente particolare, ma che è stato inserito perché "volevamo un feedback su come contrastarlo e agire se fosse dannoso", ha dichiarato infine Angela Stickle, ricercatrice senior dell'APL.