NASA effettuerà aggiornamento di veicolo spaziale a 225 milioni di chilometri dalla Terra

Il Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) è una sonda spaziale della NASA lanciata il 12 agosto 2005. Il suo obiettivo è l'analisi dettagliata di Marte allo scopo di individuare un potenziale luogo di atterraggio per future missioni sul pianeta. Il veicolo spaziale, tra pochissimo, si prenderà una pausa di due settimane a causa di un aggiornamento.

Il lavoro di manutenzione comporta l'aggiornamento dei parametri della batteria nella memoria flash dell'orbiter. Nell'intera storia quindicennale dell'MRO, tali lavori di manutenzione sono stati eseguiti solo due volte. L'agenzia spaziale americana deve applicare l'aggiustamento poiché i parametri della batteria stanno diventando obsoleti.

Oltre all'aggiornamento richiesto, gli ingegneri utilizzeranno i tempi di inattività per aggiornare le tabelle di posizione planetarie. Come parte della manutenzione, l'MRO verrà messo in modalità di attesa precauzionale nota come "modalità sicura" tre volte. In questa modalità, l'orbiter passa dal suo computer principale, chiamato Side-A, a quello "secondario" chiamato Side-B.

Il veicolo spaziale è stato messo in orbita intorno al Pianeta Rosso dal 10 marzo 2006 e, durante la sua missione, l'MRO ha restituito 371 terabit di dati. Più questi veicoli rimangono nello spazio, più si devono effettuare operazioni di manutenzione per preservare i loro circuiti. Per mantenere aggiornati entrambi i computer dell'orbiter, gli ingegneri aggiorneranno prima il computer Side-A e successivamente il Side-B.

Una volta effettuati gli aggiornamenti, l'MRO tornerà alle sue attività scientifiche e di supporto. Secondo la NASA, dopo l'applicazione dell'aggiornamento, il veicolo spaziale sarà pronto per il prossimo decennio.