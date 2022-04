La NASA esplorerà presto questo asteroide che vale 10 quintilioni di dollari

Prossimamente la NASA ha intenzione di esplorare un grande asteroide ricco di metalli chiamato 16 Psyche, che gli scienziati stimano valga l'incredibile cifra di 10 quintilioni di dollari. L'agenzia spaziale americana ha intenzione di lanciare il veicolo, chiamato proprio Psyche, con su un razzo SpaceX Heavy Falcon.

L'asteroide è di particolare interesse per il suo "grande contenuto di metallo", afferma Linda Elkins-Tanton dell'Arizona State University, una delle principale figure di spicco della missione, "ma non abbiamo mai saputo davvero quanto. Potrebbe essere la parte di un nucleo di metallo di un minuscolo pianeta dell'inizio del Sistema Solare, o potrebbe essere qualcosa che non si è mai sciolto e ha formato un nucleo".

Sono tanti i dubbi in merito alla pietra cosmica e il veicolo spaziale utilizzato dalla NASA sarà caratterizzato da una varietà di strumenti. Quest'ultimi gli permetteranno di studiare ed esaminare l'enorme roccia spaziale di 120 chilometri di diametro e, soprattutto, come appare la sua superficie da vicino.

Il veicolo spaziale Psyche utilizzerà anche i propulsori Hall, ovvero una tecnologia di propulsione innovativa che verrà utilizzata per la prima volta nello spazio profondo. La navicella sarà lanciata verso Marte nel maggio 2023, per poi iniziare il suo viaggio di tre anni verso l'asteroide. Una volta arrivato di fronte al corpo celeste, trascorrerà 21 mesi osservando in dettaglio la sua superficie e la sua composizione.

A proposito, ecco a voi qualche dettaglio su 16 Psyche.