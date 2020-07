NASA, finita la progettazione del veicolo che esplorerà l'asteroide Psyche

La NASA ha ufficialmente terminato la progettazione del veicolo che nell'agosto del 2022 dovrà esplorare l'asteroide Psyche, che dà anche il nome alla missione. Alla luce di questo traguardo, ora l'Agenzia Spaziale Americana potrà soffermarsi sulla produzione delle componenti per il veicolo che volerà verso l'asteroide.

La missione Psyche è in programma nell'agosto del 2022, quando il veicolo si dirigerà verso l'asteroide che si trova nella fascia tra Marte e Giove: a bordo ci saranno degli spettrometri, un magnetometro ed un riproduttore di immagini multispettrali. La consegna è in programma ad Aprile 2021.

La NASA ha annunciato il superamento della fase di revisione per il progetto qualche giorno fa. In una nota, un Lindy Elkins-Tanton, che guiderà la missione, ha spiegato che "è stata una delle revisioni più intense. L'abbiamo passata a pieni voti ma la sfida non è finita ed ancora non siamo vicini al traguardo. Stiamo correndo forte".

L'importanza di questa missione è da ricercare nel fatto che Psyche è risultato essere immediatamente interessante a causa della sua conformazione fisica. Essendo composto da ferro e nichel, è molto simile al nucleo della Terra, ecco perchè qualora le ipotesi avanzate da molti dovessero rivelarsi veritiere, la NASA potrebbe avere a disposizione dei dati che non possono essere studiati sul nostro pianeta.

La missione ha un costo di 850 milioni di Dollari e prevede una serie di analisi approfondite dell'asteroide utilizzando gli strumenti.