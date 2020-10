La NASA firma i primi accordi internazionali per le missioni Artemis: c'è anche l'Italia!

È di recentissima pubblicazione la notizia che la NASA ha finalmente firmato, e reso pubblici, gli accordi con i vari paesi partecipanti alla prossima esplorazione lunare, che dovrebbe iniziare già a fine 2021 con Artemis-1. Tra i molti partner spicca anche l’Italia, con il simbolo dell’ASI.

Nella serata del 13 ottobre, l’agenzia spaziale americana ha finalmente compiuto un ulteriore passo verso la Luna, non tanto in ambito tecnologico o sperimentale, quanto in quello logistico, altrettanto importante e di vitale importanza: in questa nuova serie di lanci spaziali, che prendono il nome di Missioni Artemis, v’è un forte contributo di moltissimi paesi differenti, cosa che non era mai accaduta prima. Le nazioni coinvolte sono: Australia, Canada, Italia, Giappone, Lussemburgo, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e ovviamente Stati Uniti d'America.

Gli accordi appena firmati stabiliscono una serie pratica di principi per guidare la cooperazione nell'esplorazione spaziale tra le nazioni che parteciperanno ai piani lunari del 21 ° secolo. "Artemis sarà il programma internazionale di esplorazione spaziale umana più ampio e diversificato della storia, e gli accordi Artemis sono il veicolo che stabilirà questa singolare coalizione globale", ha detto l'amministratore NASA Jim Bridenstine. "Con la firma di oggi, ci uniamo ai nostri partner per esplorare la Luna e stiamo stabilendo principi vitali che creeranno un futuro sicuro, pacifico e prospero nello spazio per il godimento di tutta l'umanità".

I punti principali del documento prendono fortemente spunto dal Trattato sullo Spazio Extra-Atmosferico (e vi abbia raccontato della sua "obsolescenza"), amplificando e sottolineando alcuni importanti aspetti. Eccovi di seguito alcuni dei principali fondamenti su cui si baseranno gli accordi:

L’esplorazione, in qualsiasi sua forma durante il programma Artemis, è da intendersi come assolutamente pacifica ;

; I firmatari degli accordi condurranno le loro attività in modo trasparente, al fine di evitare confusione e conflitti;

Le nazioni partecipanti si impegneranno a rendere pubbliche le informazioni scientifiche, consentendo a tutto il mondo di unirsi a noi nel viaggio di Artemis;

scientifiche, consentendo a tutto il mondo di unirsi a noi nel viaggio di Artemis; L’estrazione e l'utilizzo delle risorse spaziali è fondamentale per un'esplorazione sicura e sostenibile e i firmatari dovranno condurre tali attività in conformità con il Trattato sullo Spazio;

Qualsiasi detrito prodotto accidentalmente o di proposito, di origine artificiale o naturale, dovrà essere rimosso e smaltito in modo consono, al fine di preservare il patrimonio dello Spazio.

Gli accordi completi, se siete interessati, potete trovarli qui.

La grande collaborazione si amplierà anche ad altri paesi nel corso del prossimo anno, e questo garantirà non solo migliori capacità di affrontare i problemi, ma farà sentire le persone più vicine alle prossime conquiste scientifiche, sentendole come proprie.

L’Italia, in questo marasma di paesi e nazioni, si è conquistata un posto di tutto rispetto: di recente, non solo son stati firmati degli accordi attuativi molto importanti tra la NASA e l’ASI, sempre in materia delle prossime missioni lunari, ma ha anche dato un grande contributo alle tecnologie moderne che voleranno nello spazio nei prossimi decenni, come ad esempio la produzione del nanosatellite ArgoMoon che volerà con Artemis-1 (unico progetto europeo ad essere stato selezionato dalla NASA)