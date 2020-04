La NASA sta gestendo il rover Curiosity su Marte direttamente da casa

Mentre l'agenzia spaziale americana sta progettando il lancio del prossimo rover che esplorerà Marte, Perseverance, sta continuando a gestire Curiosity comodamente da casa, seguendo le linee guida che stanno girando ultimamente. La NASA, infatti, ha recentemente condiviso alcune immagini degli "uffici" dietro il team del veicolo spaziale.

La situazione va avanti così dal 20 marzo. Secondo l'agenzia spaziale, il team aveva iniziato a pianificare in anticipo settimane per lavorare in remoto, inclusa la distribuzione delle attrezzature necessarie per lavorare da casa. Per effettuare questa transizione sono state necessarie numerose grandi modifiche.

La programmazione di nuovi comandi di Curiosity solitamente coinvolge molte persone riunite in una singola stanza, ma ora queste attività devono essere eseguite tramite app di chat video e messaggistica. Meno comandi possono essere inviati al rover giornalmente. Il team si sta abituando al grande cambiamento sul posto di lavoro, secondo il capo delle operazioni scientifiche Carrie Bridge. "È un classico libro di testo della NASA", spiega la donna. "Ci viene presentato un problema e scopriamo come far funzionare le cose".

Purtroppo, non tutti i lavori attualmente in corso negli uffici dell'agenzia possono essere condotti da casa. Il lancio del telescopio spaziale James Webb, infatti, potrebbe essere presto rinviato a causa dei ritardi causati dal lockdown. Il lancio della missione Mars 2020, rimane comunque segnato per luglio, la NASA non si arrende.