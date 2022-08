La NASA includerà un iPad nella missione Artemis 1: c'entra Amazon Alexa

Siamo vicini al lancio dell'attesa missione Artemis 1, che rappresenterà la prima grande prova verso il ritorno dell'uomo sulla Luna. Questa volta si procederà senza equipaggio, ma a bordo dello Space Launch System ci sarà un iPad.

Il motivo, stando a quanto riportato da 9to5Mac, è che all'interno del veicolo spaziale Orion verranno effettuati test relativi all'assistente vocale Amazon Alexa. Qual è l'obiettivo? Dimostrare che i comandi vocali potrebbero migliorare la permanenza degli astronauti nello Spazio, offrendo rapidamente informazioni legate, ad esempio, all'orientamento del veicolo spaziale.

Il sistema, realizzato in collaborazione anche con NASA e Lockheed Martin, si chiama Callisto. Nella zona centrale della console di Orion ci saranno dunque un tablet e hardware personalizzato per l'occasione. Si sfrutterà il servizio di videoconferenze WebEx per trasmettere audio e video dal Mission Control Center, passando poi per Alexa per ottenere una risposta all'audio trasmesso. In che modo può avvenire tutto ciò? Mediante la Deep Space Network della NASA e un database relativo al veicolo spaziale.

Ci apprestiamo insomma a vedere una conversazione spaziale con Alexa. L'esperimento Callisto risulta sicuramente interessante, anche se ricordiamo che l'obiettivo principale di Artemis 1 è quello di dimostrare che si hanno a disposizione tutte le tecnologie per tornare sulla Luna con equipaggio umano. Mentre il lancio di Artemis 1 dovrebbe avvenire a breve, ovvero nella giornata del 29 agosto 2022, Artemis 2, che dovrebbe rappresentare la prima missione con equipaggio, è prevista per il 2024.