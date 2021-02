La NASA ha individuato un buco davvero 'strano' su Marte

Il Mars Reconnaissance Orbiter della NASA ha individuato qualcosa di davvero curioso sulla superficie marziana: una fossa profonda, che appare sotto forma di una "macchia nera" di circa 180 metri di diametro. Le immagini sono state scattate dalla fotocamera HiRise dell'orbiter.

"Il pavimento della fossa sembra essere di sabbia liscia e digrada verso sud-est", ha scritto il geofisico della NASA Ross Beyer in un post sul blog la scorsa settimana. Gli scienziati dietro la scoperta stanno ora cercando di capire se la fossa profonda possa essere collegata a una rete di tunnel sotterranei lasciati da canali di lava a flusso veloce.

I ricercatori sospettano da tempo che antichi vulcani possano aver lasciato grandi tubi di lava cavernosi sulla superficie del Pianeta Rosso. In effetti, alcune di queste presunte caverne potrebbero essere abbastanza grandi da ospitare intere basi planetarie (un piano che la NASA sta già prendendo in considerazione), fornendo ai futuri coloni umani protezione dall'ambiente sulla superficie marziana.

Non è la prima volta: i veicoli spaziali della NASA hanno individuato possibili lucernari come quello descritto recentemente. Nel 2012, ad esempio, l'MRO ha scattato foto di sospette grotte fino a 225 metri di diametro. L'Agenzia Spaziale Americana sta già lavorando su droni volanti che potrebbero essere utilizzati per mappare queste caverne in futuro.