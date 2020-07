La NASA ha intenzione di costruire un bagno per astronauti... sulla Luna

Anche gli astronauti hanno bisogno della toilette. Così la NASA ha lanciato un'altra sfida per il pubblico, alla ricerca di progetti per un bagno che potrebbe essere utilizzato dagli astronauti sulla Luna. In particolare, questi servizi igienici devono essere in grado di operare in ambienti di microgravità e gravità lunare.

L'agenzia spaziale americana ha già il suo design per una toilette spaziale, attualmente in uso sulla Stazione Spaziale Internazionale. Tuttavia, quest'ultima è progettata solo per essere utilizzata in ambienti di microgravità. Il design del bagno che cerca la NASA dovrà funzionare in condizioni di gravità lunare... ciò significa che gli astronauti dovranno essere in grado di utilizzarlo mentre sono sulla Luna.

Il gabinetto lunare dovrà essere compatto e dovrà essere potenzialmente utilizzato nei lander lunari della NASA. Oltre a ciò, il bagno dovrà funzionare allo stesso modo dei servizi igienici sulla Terra. La NASA, dal canto suo, afferma che sta già lavorando a diversi modi per "miniaturizzare e semplificare" i servizi igienici spaziali esistenti. Tuttavia, l'agenzia spaziale spera che il pubblico sarà in grado di fornirgli "approcci radicalmente nuovi e diversi".

Ci sono due tipi di squadre che potranno lavorare al progetto: partecipanti di almeno 18 anni e dei team della categoria Junior. Le prime tre squadre della categoria tecnica per adulti divideranno un premio di 35.000 dollari, mentre i primi tre team della categoria Junior riceveranno del merchandising ufficiale e un riconoscimento pubblico.