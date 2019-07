La NASA ha pianificato 12 esperimenti da effettuare sulla Luna

L'intenzione della NASA sembra essere chiara a tutti: vuole riportare gli umani sulla Luna, in modo permanente, nel 2024 con una missione chiamata Artemis. L'idea è anche quella di posizionare una stazione spaziale (chiamata Gateway) in orbita intorno al nostro satellite.

Una volta fatto ciò la Luna offrirà un'opportunità irripetibile, sia per quanto riguarda le prossime generazioni di sperimentazioni sia per agevolare i viaggi spaziali, come quello che vuole portarci sull'arido Pianeta Rosso.

La NASA ha ancora bisogno di capire molto di più sulla superficie lunare, della sua costituzione, dalla possibilità di creare delle comunicazioni stabili e di produrre dell'energia.

Questa conoscenza sarà acquisita, in parte, grazie al programma Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Con questo progetto, la NASA vuole che le società di volo private ​​portino sulla Luna carichi utili, privati e non, per studiare e testare nuove tecnologie.

La compagnia spaziale americana ha intenzione di effettuare 12 missioni sul nostro satellite, cinque per alcune dimostrazioni tecnologiche e sette progetti scientifici.

I progetti scientifici coprono una vasta gamma di argomenti: dall'osservazione delle particelle cariche e delle radiazioni, fino a testare un sistema informatico per capire meglio come si comporterà l'elettronica sulla superficie della Luna.

Tra queste missioni ce ne saranno alcune che testeranno nuovi strumenti: come un piccolo rover chiamato MoonRanger, capace di spingersi oltre il raggio di comunicazione di un lander e Heimdall, un nuovo sistema di telecamere (costituito da quattro strumenti separati) per studiare la superficie lunare.