La NASA proverà le nuove tute per la luna sulla stazione spaziale nel 2023

Prima di testare le nuove tute spaziali sulla luna, gli astronauti le verificheranno prima sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il tutto dovrebbe avvenire intorno al 2023, almeno secondo i piani attuati.

L'agenzia spaziale americana lavora al design delle tute dal novembre del 2016. Il progetto ha incentrato tutti i suoi sforzi su una nuova generazione di tute note come xEMU. "Abbiamo fatto molti progressi, quindi ora abbiamo un sistema molto maturo", ha dichiarato Lindsay Aitchison, ingegnere della tuta spaziale della NASA.

La xEMU ha recentemente superato la revisione preliminare del progetto, una fase di sviluppo importante. Il prossimo test riguarderà il design, ha aggiunto Aitchison, che sarà seguito dalla prova di una versione completa sulla stazione spaziale nel 2023.

L'intenzione è quella di creare una tuta ancora più versatile delle precedenti. Ad esempio, xEMU sarà adatta a una gamma più ampia di astronauti della NASA (non molto tempo fa infatti, l'agenzia spaziale ha dovuto rinviare una passeggiata spaziale a causa della disponibilità limitata di tute).

Inoltre, "l'armatura spaziale" non servirà solo per il nostro bel satellite; verrà usata sulla futura stazione spaziale orbitante intorno alla luna o per l'atterraggio su Marte, uno dei prossimi obiettivi della NASA.



Il design di xEMU può essere modificato per adattarsi a diverse missioni (e mondi), spiega infine Aitchison.