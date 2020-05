La NASA ha intenzione di provare una nuovissima 'vela solare'

Il centro di ricerca Ames della NASA nella Silicon Valley eseguirà una missione, chiamata Advanced Composite Solar Sail System (ACS3), per testare un nuovo tipo di vela solare. Se dovesse avere successo, la missione potrebbe aprire la strada per future missioni che utilizzeranno questo tipo di tecnologia.

Le vele solari sono alimentate dallo slancio prodotto dai fotoni mentre rimbalzano sulla vela riflettente. A collaborare con l'agenzia spaziale americana ci sarà NanoAvionics, che progetterà e costruirà il nanosatellite 12U bus nella sua struttura a Columbia, Illinois e lo trasmetterà ad Ames per l'integrazione e le operazioni finali.

La vela e il braccio si adatteranno all'interno del 12U bus di NanoAvionics, che ha le dimensioni di una scatola da scarpe e pesa circa 10 chili. Una volta che raggiungerà l'orbita terrestre bassa, le vele di plastica rivestite in alluminio si estenderanno fino a 74 metri quadrati, e ci vorranno tra 20 e 30 minuti per dispiegarsi.

ACS3 avrà una suite di telecamere pronta a catturare lo svelamento da ogni angolazione in modo che gli ingegneri possano seguirne i progressi e prendere nota di eventuali anomalie man mano che si manifestano. ACS3 è progettata per essere un banco di prova tecnologico per una vela solare molto più grande di 500 metri quadrati, che la NASA intende inviare nel sistema solare nei prossimi anni.

Recentemente, una tecnologia simile è stata testata dalla Planetary Society, che ha dispiegato con successo la sua vela riflettente intorno alla Terra.