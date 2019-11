La NASA è interessata alle missioni private e di breve durata a bordo dell'ISS

L'agenzia spaziale americana ha appena annunciato il suo interesse nelle missioni private all'interno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Queste missione saranno brevi, dalla durata di soli 15-30 giorni anziché sei mesi.

La NASA ha già condotto missioni lunghe, fino ad un anno nello spazio, e vuole continuare a farle. Tuttavia, anche organizzare missioni a breve termine ha molto senso. "In preparazione ai piani per le missioni umane sulla Luna e su Marte, la NASA ha identificato l'obbligo di utilizzare missioni di diversa lunghezza su cui raccoglie dati standard per stabilire profili di variabili umane fisiologiche, comportamentali e psicologiche importanti per garantire la salute degli astronauti durante le future missioni nello spazio profondo di lunga durata", scrivono i funzionari della NASA in una dichiarazione del 26 novembre.

La NASA ha già stipulato un contratto con Boeing e SpaceX per condurre missioni di breve durata sulla ISS a bordo delle capsule dell'equipaggio della compagnia, chiamate rispettivamente CST-100 Starliner e Crew Dragon. Questi voli potranno trasportare fino a quattro astronauti (alcuni addirittura sette).

A giugno è arrivato l'annuncio dell'apertura "al pubblico" della Stazione Spaziale Internazionale, con la possibilità di accogliere due progetti all'anno. Ora, l'agenzia sta manifestando interesse a partecipare ad almeno uno di questi voli commerciali.

"L'obiettivo è quello di raggiungere una solida economia in orbita terrestre bassa da cui la NASA possa acquistare servizi come uno dei tanti clienti", continuano i funzionari dell'agenzia nella dichiarazione. Grazie a ciò, sarà possibile per l'America mantenere una presenza umana costante nell'orbita terrestre. Essenziale in vista del futuro sbarco sulla Luna.