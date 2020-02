La NASA interviene sulla sfida social della scopa che resta in equilibrio

Chiunque abbia visitato Facebook, Instagram, Twitter o TikTok nella giornata di ieri ha notato che molti hanno partecipato alla nuova sfida del giorno. Tantissimi utenti infatti hanno pubblicato video che li mostravano alle prese con una scopa che veniva lasciata in piedi per mostrare come fosse in grado di mantenersi.

Sotto ogni post era presente la stessa didascalia: "oggi la Terra ha un'inclinazione che si ripeterà solo fra 3500 anni, per cui la scopa si mantiene in piedi da sola. Lo dice la NASA, provate...".

L'Agenzia Spaziale Americana è effettivamente intervenuta ed ha voluto smentire la fastidiosa e fantasiosa teoria che era diventata talmente popolare sui social, che in molti avevano iniziato a crederci. La spiegazione della NASA, arrivata attraverso gli scienziati Sarah Noble e l'astronauta Alvin Drew, è molto semplice ed è riconducibile ad una legge della fisica collegata all'equilibrio: la scopa, infatti, resta in piedi solo se la si mette nella giusta posizione. Nessuna inclinazione o altro.

"Potete provarci oggi, domani o dopodomani. Funzionerà sempre, è solo la fisica. E' un'altra bufala virale che sottolinea come le falsità a tema scientifico possano diffondersi velocemente. Fortunatamente non ha fatto danni, ma ha dimostrato quanto sia importanti effettuare ricerche e verificare le notizie che girano in rete" ha scritto la NASA. D'altronde, basta cercare l'hashtag #BroomstickChallenge su Twitter per capire come anche in Italia sia diventata famosa.