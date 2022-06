La NASA invierà i nostri nomi nello spazio: volete partecipare? Siete ancora in tempo

I viaggi nello spazio chiaramente non sono accessibili a tutti. Se prima erano un'esclusiva degli astronauti, negli ultimi anni sono diventati possibili anche per i super ricchi, ma la NASA ha trovato un modo per permettere anche al resto di noi di poter rivendicare "un posto" nel cosmo.

Gli stessi funzionari dell'Agenzia Spaziale Americana hanno pubblicato, sulla nota piattaforma Facebook, un post in cui hanno ricordato la loro simpatica iniziativa, illustrando anche come potervi aderire.

"Puoi inviare il tuo nome sulla Luna", hanno scritto. "Come? Iscriviti per ottenere la tua carta d'imbarco ed unisciti ai quasi 3 milioni di passeggeri che quest'anno voleranno intorno alla Luna a bordo di Artemis I".

I nomi potranno infatti essere aggiunti all'elenco visitando semplicemente il sito: Nasa.gov/wearegoing

La NASA ha inoltre affermato che i nomi di tutti i 3 milioni di "passeggeri" orbiteranno intorno alla Luna, su un'unità flash, a bordo della navicella Orion ed il viaggio coprirà 1.300.000 miglia (più di 2 milioni di km).

Una vera occasione storica, poiché la NASA considera la missione senza equipaggio Artemis I come il nostro primo passo verso la costruzione di "una presenza umana a lungo termine sulla Luna per i decenni a venire".

"Il volo apre la strada all'atterraggio della prima donna e della prima persona di colore sulla Luna", ha aggiunto in una nota la NASA.

"Collaboreremo anche con partner commerciali ed internazionali, così da stabilire la prima presenza a lungo termine sulla Luna. Inoltre, useremo ciò che impareremo sul nostro satellite e sulla sua orbita, per riuscire a fare il prossimo passo da gigante: inviare i primi astronauti su Marte".

Una data di lancio rimane ancora vaga, ma una "prova" è stata fissata già per il prossimo 18 giugno dal Kennedy Space Center in Florida.

Vi invitiamo quindi a visitare Nasa.gov/wearegoing per "partire" in questo strano ed originale viaggio. Parteciperete? Scrivetecelo nei commenti.

Rimanendo in tema, se volete saperne di più, ecco alcune informazioni riguardo le splendide missioni Artemis della NASA.