La NASA lancerà un cubesat per testare l'orbita della futura stazione spaziale lunare

Lo sappiamo ormai tutti: la NASA vuole tornare sulla Luna nel 2024, questa volta per restare. Successivamente, per rendere più facile lo spostamento verso il satellite, ha in mente di creare una sorta di stazione spaziale orbitante attorno al corpo celeste.

Prima però, deve pianificare e studiare attentamente ogni singolo aspetto della missione. Così, l'agenzia spaziale americana ha in mente di utilizzare un cubesat (una sorta di mini satellite cubo, da qui il nome) per testare la futura orbita della stazione lunare.

Il veicolo spaziale, chiamato CAPOSTONE (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment) andrà a percorrere un'orbita polare intorno alla Luna. In poche parole, il cubesat girerà dall'alto verso il basso, passando dai poli (in calce all'articolo c'è un'immagine che spiega meglio la missione).

La NASA vuole utilizzare proprio questo tipo di orbita, così da facilitare gli spostamenti umani futuri, che porteranno gli umani vicini al polo sud del satellite (il luogo dove, recentemente, si è schiantato il lander Vikram dell'India).

"Questa missione è altamente ambiziosa sia in termini di costi che di pianificazione. Il rischio è parte dell'obiettivo di questa missione" afferma Jim Reuter, associate administrator for space technology alla NASA, in una dichiarazione del 13 settembre.

Non sappiamo ancora in che modo CAPOSTONE raggiungerà il satellite, ma questo aspetto della missione sarà stabilito nei prossimi mesi. I cubesat hanno già dimostrato il loro valore durante le missioni spaziali e, nel prossimo futuro, saranno ampiamente utilizzati.