La NASA lancerà ad ottobre una nuove e attesissima missione: ecco di cosa si tratta

Il mese prossimo inizierà un nuovo viaggio lungo 12 anni. Stiamo parlando della nuova missione Lucy della NASA, che verrà lanciata dalla stazione di Cape Canaveral in Florida il 16 ottobre. L'obiettivo della missione è quello di avvicinarsi a otto rocce spaziali differenti all'interno del nostro Sistema Solare.

"Stiamo visitando più asteroidi di qualsiasi altro veicolo spaziale nella storia", ha dichiarato il ricercatore principale di Lucy, Hal Levison del Southwest Research Institute (SwRI) a Boulder, in Colorado, durante una conferenza stampa. "Stiamo anche andando più lontano dal sole di qualsiasi altro veicolo spaziale a energia solare nella storia" (i pannelli solari di Lucy sono giganti).

Il veicolo spaziale Lucy esplorerà gli asteroidi troiani, quelle rocce spaziali che girano intorno al sole nell'orbita di Giove. Fino ad oggi gli esperti hanno catalogato ben 7.000 asteroidi troiani e la missione spaziale darà per la prima volta un'occhiata inedita su questa zona situata tra Marte e Giove (oltre ai troiani, esistono anche gli asteroidi greci). "Gli asteroidi troiani [...] sono probabilmente resti dello stesso materiale primordiale che ha formato i pianeti esterni, e quindi servono come capsule temporali dalla nascita del nostro sistema solare oltre 4 miliardi di anni fa", si può leggere nella descrizione della missione sul sito web ufficiale.

Il primo incontro ravvicinato si svolgerà nell'aprile 2025, quando ci sarà un incontro con una roccia nella fascia degli asteroidi chiamata (52246) Donaldjohanson. Successivamente Lucy si dirigerà su quattro diversi asteroidi dall'agosto 2027 al novembre 2028... per arrivare infine al gruppo di "coda" dove esaminerà altre tre rocce spaziali nel marzo 2033.

Nelle ultime settimane, gli scienziati e gli ingegneri hanno ultimato tutti i preparativi per il volo per la missione che è costata quasi 1 miliardo di dollari (esattamente 981,1 milioni di dollari). In attesa del lancio (e delle scoperte) non possiamo far altro che attendere.