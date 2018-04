NASA lancia il 'suo Google Earth' dove potete ripercorrere gli ultimi decenni della Terra

Una sorta di Google Earth, ma di proprietà della NASA e che utilizza la miriade di dati in mano all'agenzia spaziale. Ebbene, ora il tutto esiste ed è già disponibile. Il sito in questione è gratuito e liberamente accessibile tramite questo link. Esso permette di ripercorrere gli ultimi decenni della Terra.

In particolare, il sito in questione si chiama Worldview ed è stato realizzato in occasione della Giornata della Terra 2018, che si "festeggia" proprio oggi. Il risultato del progetto è molto interessante, perché ci consente di scoprire l'evoluzione della Terra, in particolare quella avvenuta nel corso degli ultimi 20 anni.

Inoltre, è possibile scoprire di più sui "vecchi" uragani e i maggiori disastri naturali. Molto belle anche le viste notturne, che consentono di ammirare dall'alto le bellezze della Terra. E' anche stato implementato una sorta di motore di ricerca interno per saperne di più su quello che sta accadendo attualmente nel mondo, con tanto di sezione "Eventi" che ci porta subito a vedere le tempeste tropicali, eruzioni vulcaniche e molto altro. Non mancano anche la possibilità di catturare uno screenshot relativo a una particolare vista e quella di creare una GIF per monitorare il propagarsi di un determinato evento.

Insomma, un progetto decisamente interessante dalla NASA, che potrebbe offrirvi ore e ore di affascinante materiale da studiare.