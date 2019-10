La NASA ha lanciato nello spazio ICON, un satellite che studierà la Terra

La NASA ha recentemente lanciato ICON, un satellite pianificato e progettato per studiare i cambiamenti nella ionosfera terrestre. La ionosfera è una fascia dell'atmosfera dove si riscontra una elevata concentrazione di elettroni e ioni, prodotti dalla ionizzazione dell’aria da parte dei raggi che provengono dal Sole.

Il nuovo satellite orbiterà attorno alla Terra quindi, e studierà cosa succede quando il tempo spaziale e quello terrestre interagiscono insieme nell'ionosfera, una zona che si estende fra i 90-200 chilometri di altitudine.

Questa zona ospita anche diversi satelliti utilizzati per i segnali GPS e di comunicazione. L'idea, è quella di cercare di capire al meglio in che modo l'interazione tra Sole e Terra guidi le varie turbolenze che si verificano nell'atmosfera superiore.

Gli scienziati sperano di studiare in che modo la fisica di questa regione influenzi le comunicazioni radio e dei satelliti, nonché in che modo possa essere disturbata la salute degli astronauti. Ciò potrebbe portare a nuove soluzioni per queste tecnologie, sopratutto per i satelliti GPS.

ICON è una missione ripetutamente rinviata. Inizialmente il viaggio doveva essere attuato a dicembre del 2017, successivamente nell'ottobre del 2018, poi novembre, ed è stato rinviato un paio di volte durante il 2019. Questa volta però, sembra essere partito davvero. Finalmente.