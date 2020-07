NASA, lancio rover Perseverance su Marte: disponibile la diretta streaming

Dopo aver avviato il countdown, la NASA ha reso ufficialmente disponibile la diretta streaming per il lancio del rover Perseverance su Marte. Vi spieghiamo come seguire l'evento, che è ormai imminente.

Perseverance e Ingenuity vanno su Marte

Dopo diversi rinvii, sembra ormai essere tutto pronto per il lancio del rover Perseverance su Marte. In particolare, quest'ultimo è previsto per il 30 luglio 2020. Si tratta di una missione storica, dato che mira a portare sul Pianeta Rosso quello che possiamo considerare il "successore" di Spirit, Opportunity e Curiosity. Tra l'altro, recentemente abbiamo pubblicato su queste pagine un tour virtuale di Marte in 4K, in cui vengono illustrate brevemente anche le storie dei vari rover della NASA. Un contenuto interessante per non farsi trovare "impreparati".

A tal proposito, vi ricordiamo che insieme a Perseverance ci sarà il mini elicottero Ingenuity. La NASA vuole utilizzarlo per quello che sarà il primo volo controllato su un altro Pianeta. Per tutti i dettagli del caso, vi consigliamo di consultare il nostro approfondimento su Ingenuity.

I nomi degli utenti di Everyeye sul Pianeta Rosso

Per il resto, è bene non dimenticarsi che in questa missione sono coinvolti anche i nomi degli utenti di Everyeye che si erano iscritti nel maggio del 2019. Tra l'altro, stiamo parlando di quel rover di cui abbiamo scelto il nome tutti insieme a gennaio 2020.

Una piccola curiosità: per chi non lo sapesse, dal 2018 su Marte ci sono già alcuni nomi di utenti di Everyeye. Essi si trovano su alcuni chip posizionati sul lander InSight della NASA. In quell'occasione erano stati portati sul Pianeta Rosso un totale di 2,4 milioni di nomi. Questa volta, invece, i partecipanti sono molti di più: si parla di quasi 11 milioni di nomi.

Come seguire la diretta streaming

La diretta streaming verrà trasmessa tramite il canale YouTube ufficiale della NASA (potrete vederla anche direttamente tramite il player presente qui sopra). Al momento in cui scriviamo, sembra che la live prenderà il via a partire dalle ore 13:00 italiane del 30 luglio 2020. Insomma, mancano veramente pochi giorni allo storico evento.