La NASA sta lavorando giorno e notte al razzo che riporterà l'uomo sulla Luna

Gli ingegneri della NASA stanno lavorando giorno e notte per rispettare la nuova scadenza di un razzo progettato per portare gli astronauti sulla Luna (e anche oltre), ha dichiarato un funzionario dell'agenzia spaziale.

Secondo il vice amministratore della NASA, James Morhard, l'assemblaggio del razzo di base (chiamato Space Launch System) è completo all'80%, con una delle cinque sezioni ancora in fase di assemblaggio.

Se tutto andrà secondo i piani, il volo di prova di Artemis 1 è previsto per l'autunno 2020, sebbene non sia stata ancora annunciata alcuna data di lancio. Il razzo dovrà portare una capsula Orion nell'atmosfera, prima che i motori vengano espulsi dopo 8 minuti e 14 secondi.

Secondo i funzionari della NASA, nessun missile commerciale, attuale o pianificato, è potente quanto lo Space Launch System, che trasporterà un carico tre volte più pesante di quello trasportato dallo Space Shuttle.

"La parte eccitante è che questo non verrà fatto come le missioni Apollo dove abbiamo messo una bandiera sulla luna e siamo andati via", ha dichiarato Lionel Dutreix, vice direttore operativo di Michoud (il complesso di fabbricazione dove sta venendo costruito il razzo). "Continueremo a tornare sulla Luna e usarlo come base tecnica per andare su Marte. Dobbiamo assicurarci che questo missile soddisfi queste esigenze."

A dicembre, il razzo verrà trasportato al Marshall Space Flight Center per il test. Secondo Dutreix, il razzo non è riutilizzabile perché, secondo i piani attuali, sarebbe più costoso recuperare e rinnovare il gruppo del motore piuttosto che ricostruirlo.