La NASA ha mandato un video di un gatto in HD nello spazio profondo

La NASA ha recentemente compiuto un passo da gigante nella tecnologia di comunicazione spaziale, trasmettendo il primo video ad alta definizione attraverso una distanza di circa 31 milioni di chilometri dalla Terra. Il protagonista di questo storico video? Un gatto arancione di nome Taters.

Questo filmato di 15 secondi, trasmesso dallo spazio profondo, segna un momento significativo nella storia della comunicazione spaziale, dimostrando che è possibile trasmettere comunicazioni ad alto tasso di dati necessarie per missioni complesse, come l'invio di esseri umani su Marte. Il video è stato inviato alla Terra utilizzando un trasmettitore laser sulla sonda Psyche, attualmente in viaggio verso la cintura principale di asteroidi tra Marte e Giove per esplorare un misterioso oggetto ricco di metalli.

Al momento dell'invio del video, la sonda si trovava a una distanza 80 volte superiore a quella tra la Terra e la Luna. Il segnale codificato in prossimità dell'infrarosso è stato ricevuto dal Telescopio Hale presso l'Osservatorio di Palomar della Caltech nella contea di San Diego e da lì inviato al Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA in California meridionale.

Le missioni spaziali hanno tradizionalmente fatto affidamento sulle onde radio per inviare e ricevere dati, ma lavorare con i laser può aumentare il tasso di dati di 10 a 100 volte. Il video ultra-HD ha impiegato 101 secondi per essere inviato alla Terra al massimo tasso di bit del sistema di 267 megabit al secondo, più veloce della maggior parte delle connessioni Internet domestiche.

"In effetti, dopo aver ricevuto il video a Palomar, è stato inviato al JPL tramite Internet, e quella connessione era più lenta del segnale proveniente dallo spazio profondo", ha detto Ryan Rogalin, responsabile dell'elettronica del ricevitore del progetto al JPL. Adesso la domanda che si sono fatti tutti: ma perché un video di un gatto? Prima di tutto, c'è la connessione storica, ha spiegato il JPL.

Quando l'interesse americano per la televisione ha iniziato a crescere negli anni '20, una statua di Felix il Gatto è stata trasmessa per servire come immagine di prova. E mentre i felini potrebbero non rivendicare il titolo di miglior amico dell'uomo (ma forse quello di animali più geniali), pochi possono contestare la loro posizione numero uno quando si tratta di video su Internet e cultura dei meme.

Caricato prima del lancio, il filmato mostra Tabby, l'animale domestico di un dipendente del JPL, che insegue una luce laser su un divano.