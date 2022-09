La NASA ha trovato materia organica su Marte: Tracce di vita sul Pianeta Rosso?

Trovare la vita oltre il nostro pianeta è un grande obiettivo. Per quanto riguarda quella intelligente, è ancora alquanto difficile, ma se parliamo di tracce di vita organica allora il rover Perseverance della NASA sta facendo un ottimo lavoro. Sta infatti studiando gli antichi segni di vita marziana raccolti in alcuni promettenti campioni del Pianeta Rosso.

Secondo la NASA, diversi campioni di roccia contenenti materia organica sono stati trovati nel cratere Jezero, una depressione superficiale larga oltre 45 km e che ospita quello che gli scienziati ritengono fosse il delta di un antico fiume, formatosi ben 3,5 miliardi di anni fa.

Ken Farley, del progetto Perseverance, ha affermato in una nota: "Jezero è stato selezionato per questa missione perché ci permette di esplorare un antico ambiente abitabile, consentendoci anche di cercare prove della possibile vita marziana nelle rocce depositate in quel periodo, ben circa 3 miliardi e mezzo di anni fa".

"Chiariamo subito che questa missione non è alla ricerca di vita esistente, presente ancora oggi. Stiamo infatti guardando verso un passato molto lontano, quando il clima di Marte era molto diverso da quello che è oggi", ha aggiunto. Uno sguardo nella storia biologica del pianeta.

Il rover Perseverance ha esplorato il pavimento del cratere Jezero, trovando diverse rocce ignee, fornendo una ricca comprensione della storia geologica dopo la formazione del cratere grazie ai diversi campioni raccolti.

In seguito, con l'aiuto di uno strumento chiamato Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals, o SHERLOC, sono state trovate molecole organiche nella "Wildcat Ridge", una roccia di 1 metro che si crede si sia formata da del fango e sabbia presenti in un antico lago di acqua salata di miliardi di anni fa.

Sunanda Sharma, del progetto SHERLOC, ha affermato: "È chiaro che stiamo scoprendo una storia incredibilmente importante legata al cratere Jezero. Le sostanze organiche che abbiamo trovato sembrano persistere nell'ambiente superficiale di Marte, il che è molto interessante".

Per ulteriori studi ed esami non resta che attendere che il contenuto del campione del "Wildcat Ridge" venga riportato sulla Terra, per uno studio approfondito nell'ambito del progetto Mars Sample Return, una collaborazione tra NASA ed Agenzia Spaziale Europea.

