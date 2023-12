La NASA tra un mese tornerà finalmente sulla Luna dopo 50 anni

A cinquant'anni dall'ultima volta, la NASA si appresta a fare ritorno sulla Luna, questa volta con una missione un po' diversa. Il 24 dicembre 2023, il Peregrine Lunar Lander, sviluppato dalla compagnia spaziale americana Astrobotic, partirà per il satellite terrestre con a bordo 21 carichi utili provenienti da NASA e aziende di 7 diversi paesi.

Tra questi, spiccano strumenti NASA come il Neutron Spectrometer System, per rilevare tracce di ghiaccio d'acqua vicino alla superficie lunare, e il Linear Energy Transfer Spectrometer, per raccogliere informazioni sulla radioattività lunare. Questa missione, che precede il lancio con equipaggio previsto per novembre 2024, rappresenta un passo fondamentale nella preparazione delle future missioni Artemis.

Il lander Peregrine, che ha già raggiunto Cape Canaveral in Florida, si propone di garantire 10 giorni di funzionamento degli strumenti prima che la lunga notte lunare ne interrompa l'attività. John Thornton, CEO di Astrobotic, ha espresso entusiasmo per il prossimo "moonshot", che vedrà la partecipazione di sette paesi in un tentativo di atterraggio lunare, uno dei primi da parte di un'astronave americana dall'epoca dell'Apollo.

La missione non sarà solo scientifica: Celestis, un'azienda di sepolture spaziali, ha acquistato spazio a bordo del lander per lanciare le ceneri dei propri clienti nello spazio. Il successo di questa missione potrebbe aprire nuove frontiere nell'esplorazione spaziale e rafforzare la presenza umana oltre la Terra.

Con il Peregrine Lunar Lander, la NASA e i suoi partner internazionali si avvicinano a un nuovo capitolo dell'esplorazione lunare, portando con sé la promessa di nuove scoperte e la speranza di un futuro sempre più interconnesso con lo spazio.