La NASA mostra come un buco nero distorce il suo disco di accrescimento

Lo scorso aprile gli astronomi hanno stupito il mondo con la prima immagine reale di un buco nero; tuttavia questa non è in grado di mostrare gli imponenti effetti della gravità sullo spazio circostante.

Le nuove immagini della NASA, prodotte tramite simulazioni al computer, mostrano in dettaglio la distorsione prodotta sul disco di accrescimento del buco nero.

Il disco di accrescimento simulato, quando visto frontalmente, è molto simile all'osservazione di M87, il primo, storico, buco nero osservato direttamente. Quando invece lo osserviamo con un'angolazione minore sembra molto più bizzarro. La super-gravità curva la luce emessa dal disco di accrescimento, producendo degli archi luminosi sopra e sotto il disco.

La luce proveniente dal disco ruota producendo un'immagine più simile al "time lapse" notturno di una città che al flusso continuo di materia, grazie alla presenza di campi magnetici. La rotazione del materiale incandescente produce campi magnetici fortissimi e crea dei "nodi", visibili come punti più brillanti del resto del disco. Il gas più interno ruota più velocemente di quello esterno e crea una distorsione di questi nodi e produce le strisce osservate nella simulazione.

Un'ulteriore stranezza è data dalla maggiore luminosità del lato sinistro del disco rispetto al lato destro. Questo dipende dal fatto che i fotoni emessi dal lato sinistro si avvicinano all'osservatore mentre i fotoni emessi dal lato destro si stanno allontanando.

In prossimità dell'orizzonte degli eventi si vede un ultimo anello di fotoni e corrisponde all'ultima orbita dalla quale questi sono in grado di fuggire all'attrazione gravitazionale.

L'astronomo Avi Loeb dell'Università di Harvard, afferma che le simulazioni mostrano non solo lo stato di un buco nero in un singolo momento ma anche come questo può cambiare nel tempo, spera in futuro di avere abbastanza immagini da rivelare il "meteo" intorno a un buco nero.

La speranza è che le simulazioni, in attesa della pubblicazione del primo video di un buco nero, possano gettare luce sulla fisica della super-gravità e in particolare sui meccanismi che regolano il disco di accrescimento.