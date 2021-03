La NASA ci mostra un'immagine spettacolare della stazione intorno alla Luna

La NASA, così come vi abbiamo ampiamente raccontato, ha intenzione di tornare sulla Luna e, in futuro, costruire perfino una base sul satellite. Ad agevolare le missioni e il trasporto degli astronauti sul corpo celeste sarà una sorta di "Stazione Spaziale" intorno alla Luna, chiamata Lunar Gateway.

Recentemente l'agenzia spaziale americana ha rilasciato una serie di splendidi rendering digitali (che potrete ammirare in tutto il loro splendore cliccando su questo link) di un veicolo spaziale di rifornimento, lo SpaceX Dragon XL, che si incontra con il portale della stazione lunare. Pensare che tutto questo sarà raggiunto tra pochi anni è incredibile.

La NASA ha assegnato proprio a SpaceX, che ricordiamo sta ancora lavorando a pieno carico su Starship, un contratto per fornire forniture al Gateway utilizzando l'imminente variante della compagnia spaziale della sua collaudata capsula di rifornimento Dragon. In base a quanto emerge dal contratto, all'azienda privata di Elon Musk sono garantite almeno due missioni di rifornimento.

La navicella Dragon XL trasporterà carichi pressurizzati e non al Gateway. "Il Gateway è la chiave di volta dell'architettura Artemis a lungo termine. Questa capacità di carico commerciale nello spazio profondo integra ancora un altro partner industriale americano nei nostri piani per l'esplorazione umana sulla Luna, in preparazione per una futura missione su Marte", ha affermato l'ex amministratore della NASA Jim Bridenstine lo scorso anno.